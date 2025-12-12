Нового главу депздрава представили главврачам орловских медучреждений

12.12.2025 | 17:15 Медицина, Новости

Пока что Констатин Бобраков будет руководить департаментом как «исполняющий обязанности».

Константин Бобраков. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Представление состоялось в администрации Орловской области сегодня. О новом ответственном лице рассказал губернатор Андрей Клычков.

Впрочем, Константин Бобраков хорошо известен в региональном профессиональном сообществе. Выпускник Курского государственного медуниверситета руководил областной психиатрической больницей, был заместителем главного врача в НКМЦ имени Круглой, руководил Территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Это было его последним местом трудовой деятельности.

Также Бобраков работал и в департаменте здравоохранения — как заместитель руководителя.

«Вопросы здравоохранения являются самыми актуальными в регионе. Эта сфера требует особого внимания и финансового обеспечения», – указал губернатор. Также Андрей Клычков напомнил, что в будущем году только на льготное обеспечение лекарствами запланировано около 2 миллиардов рублей расходов. 86% из них — это средства именно областного бюджета.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU