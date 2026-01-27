В Орловской области вырубили деревьев на полмиллиона

Незаконная вырубка произошла в Новосильском районе.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, согласно текущей версии, местный житель спилил три дуба, две берёзы и одну лиственницу.

Это случилось в лесном урочище «Булычёв». Полиция, выехав на место, зафиксировала следы преступления. Также сотрудники МВД обнаружили следы, оставленные грузовым автомобилем «УАЗ».

Дело возбудили по соответствующей 260-й статье УК, часть 3 (особо крупный размер). Она предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Незаконно спиленные деревья нашлись во дворе одного из частных домов. Затем оперативники вышли на след предполагаемого «лесоруба-беспредельщика» – 42-летнего мужчины.

Его задержали и допросили. Сейчас орловец находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

Нанесённый ущерб оценивается в 512 тысяч рублей.

ИА «Орелград»