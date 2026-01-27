Фигуранты дела Лежнева отказались признавать вину

Следующим этапом суда станет допрос свидетелей потерпевшей стороны.

Процесс идёт в Советском районном суде Орла.

Как напоминают «Орловские новости», о своей невиновности заявили Сергей и Александр Лежневы, а также Светлана Жирова. На сегодняшнем заседании это же сделал главврач областной клинической больницы Вадим Мурадян.

Кроме того, в суде выступили бизнесмены, поставлявшие медицинское оборудование в Орловскую область. Они также не согласились с обвинениями. Так, предприниматели настаивали, что при вынесении решения о завышении или незавышении стоимости продукции более объективным критерием является рыночная цена, а не разница между ценами при закупке и при продаже. Также они указали суду на то, что, по их мнению, «итоговую цену оборудования определял не поставщик, а заказчик», так как договоры на поставки заключались по итогам аукционов.

Всего в рамках процесса обвинения предъявлены десятерым гражданам.

