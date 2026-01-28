Для Покровской ЦРБ купили новую медтехнику

Это стерилизатор, способный вместить до 100 литров воды.

Медицинский автоклав «Балстер» обошёлся в 865 тысяч рублей. На данный момент он уже введён в эксплуатацию и каждый день выполняет несколько циклов стерилизации.

Новая техника не требует стационарного подключения к водопроводным сетям. Это позволяет переносить автоклав с места на место.

«В хирургическом отделении Покровской ЦРБ практически каждый день хирурги делают плановые и экстренные операции, часто это не одна операция в день. Поэтому для нашей больницы очень важна бесперебойная работа стерилизационной» – отметил главный врач учреждения Владимир Сергеев.

Прежний автоклав часто требовал ремонта. Новый аппарат приобрели за счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области.

ИА «Орелград»