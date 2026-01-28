В Ливнах приставов возглавил новый начальник

28.1.2026 | 11:05 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в городской администраци.

Фото: Администрация города Ливны

Временно исполняющей обязанности начальника Ливенского районного отделения судебных приставов назначена Кристина Коваль.

Нового руководителя официально представили местным чиновникам на рабочем совещании, которое прошло в Администрации города Ливны.

Напомним, с июля 2025 года окончательно сменился и руководитель Управления ФССП по всей Орловской области. Должность заняла Татьяна Аксютина. Ранее, с октября 2024 года, она находилась в статусе временно исполняющей данные обязанности.

