Эффективность управления акциями в Орле поставили под сомнение

Стало известно о результатах нового контрольного мероприятия.

Проверку управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) администрации города Орла завершила городская Контрольно-счетная палата. Аудиторы оценили эффективность управления акциями, принадлежащими муниципальному образованию «Город Орел». Проверяемый период охватил период с начала 2023 года. Аудиторы пришли к выводу, что «УМИЗ не осуществляет в полном объеме полномочия собственника в отношении акций акционерных обществ, права единственного акционера акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности».

Более того, по оценке КСП, проверенное ведомство «не принимает мер для обеспечения своевременного и полного поступления в городской бюджет дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ, не осуществляет контроль за поступлением в бюджет дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ».

Бюджет Орла формируется не только за счет налоговых источников. К числу неналоговых доходов в числе прочего относятся дивиденды по муниципальным акциям. Например, в бюджет города Орла на 2025 год было заложено поступление дивидендов по акциям в размере 6,09 миллиона рублей. Однако реальность с планами разошлась, и не в пользу казны. Как сообщает КСП, по состоянию на 1 декабря 2025 года в бюджет города Орла поступили дивиденды в общей сумме 4,634 миллиона рублей, то есть на отчетную дату неисполнение плана оценивалось в 1,45 миллиона рублей.

«Потери бюджета города Орла за период с 2019 по 2025 год составили 3,654 миллиона рублей в связи с неправомерным исключением из суммы чистой прибыли АО «ГК «Орел-Отель» расходов на благотворительность», – добавили в КСП. Напомним, администрация областного центра на протяжении нескольких лет подряд безуспешно пыталась продать на аукционе 100-процентый пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель».

«УМИЗ допустило нарушения, которые привели к отказу в государственной регистрации дополнительного выпуска акций АО «Орелтеплосервис». Управлением не приняты действенные меры в целях регистрации указанного выпуска акций, оплаченных муниципальным имуществом стоимостью 15,838 миллиона рублей. Установлены иные нарушения действующего законодательства», – следует из информации счетной палаты.

По мотивам проверки начальнику управления муниципального имущества и землепользования направлено представление – для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в будущем, а также привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена прокурору Советского района города Орла.

ИА «Орелград»