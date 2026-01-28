В Болхове продают здание у автовокзала

28.1.2026 | 7:23 Новости, Экономика

Начальная цена – 2 миллиона 909 тысяч 162 рублей.

torgi.gov.ru

Здание находится на перекрёстке улиц Добровольцев Урала и Первомайской, рядом с автовокзалом. По официальным данным это клуб или столовая 1917-го года постройки.

Площадь составляет 1095,5 квадратного метра. Этажа три – два обычных и один подземный. В рамках того же лота продаётся земельный участок, где стоит здание (площадью 1811 квадратных метров).

Адрес – улица Добровольцев Урала, 2. Напомним, ранее стало известно, что продаётся и дом №1 по той же улице (бывший спортзал филиала орловского суза, где случилось громкое ЧП).

Торги состоятся 24 февраля. Заявки принимаются до 16 числа.

На данный момент здание остаётся в муниципальной собственности.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU