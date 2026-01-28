В Болхове продают здание у автовокзала

Начальная цена – 2 миллиона 909 тысяч 162 рублей.

Здание находится на перекрёстке улиц Добровольцев Урала и Первомайской, рядом с автовокзалом. По официальным данным это клуб или столовая 1917-го года постройки.

Площадь составляет 1095,5 квадратного метра. Этажа три – два обычных и один подземный. В рамках того же лота продаётся земельный участок, где стоит здание (площадью 1811 квадратных метров).

Адрес – улица Добровольцев Урала, 2. Напомним, ранее стало известно, что продаётся и дом №1 по той же улице (бывший спортзал филиала орловского суза, где случилось громкое ЧП).

Торги состоятся 24 февраля. Заявки принимаются до 16 числа.

На данный момент здание остаётся в муниципальной собственности.

ИА “Орелград”