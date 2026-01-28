В Орле пресекли торговлю опасными санкционными товарами

Торговля велась в виртуальном пространстве.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел несколько исковых заявлений Орловской транспортной прокуратуры о признании определенной информации из интернета запрещенной к распространению на территории РФ. Суд признал требования прокурора законными и удовлетворил их в полном объеме. Как сообщили в Орловской транспортной прокуратуре, речь идет о виртуальной продаже санкционных товаров.

Ранее в ходе планового мониторинга интернета прокурорские работники выявили несколько сомнительных сайтов. На их страницах в свободном доступе пользователям предлагалось приобрести импортную молочную и мясную продукцию. Эти товары включены в санкционный перечень, запрещающий ввозить в Российскую Федерацию определенную продукцию из недружественных стран.

«Продукция, которая не содержит сведения о товаре, месте ее происхождения и другой обязательной информации, а также не прошедшая фитосанитарный контроль и ввезенная с нарушением законодательства в Российскую Федерацию, несет угрозу здоровью и жизни населения», – напомнили в транспортной прокуратуре, которая взяла на контроль исполнение решений суда о блокировке доступа к сомнительным сайтам.

Чуть ранее в Орле по требованию транспортного прокурора коммерсант был привлечен к административной ответственности за реализацию контрафактных товаров. Нарушение было выявлено при проведении совместной проверки, в которой принимали участие сотрудники Орловской транспортной прокуратуры, Курской таможни и Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Это была проверка исполнения законодательства при ввозе на территорию Российской Федерации, производстве и обороте продукции легкой промышленности. Было установлено, что индивидуальный предприниматель в одной из торговых точек Орла продавал поддельную спортивную обувь под видом известных торговых марок.

«По результатам проверки транспортным прокурором в отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака). Решением Арбитражного суда Орловской области он привлечен к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией контрафактных товаров. Решение суда не вступило в законную силу», – пояснили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»