На Орловщине протестировали использование отечественной «операционки» на ЕГЭ

Речь идёт о системе Линукс «Альт Образование».

Тестировалось использование отечественной операционной системы при проведении Единого государственного экзамена по географии, а также письменной части ЕГЭ по английскому языку.

Тренировка состоялась в рамках всероссийского мероприятия. Оно проводилось по всей стране сегодня.

В нашей области в мероприятии участвовал пункт проведения экзаменов (ППЭ), расположенный в Орле в школе №24 имени Тургенева.

Как уточнили в Департаменте образования Орловской области, тренировка проходила без участия самих экзаменуемых. Главной задачей явлвась проверка работы станций организатора и станции штаба ППЭ при передаче и распечатке материалов, а также сканирования.

«Тренировка позволила увидеть все особенности данной операционной системы. Мероприятие прошло успешно», – отметил директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев.

ИА «Орелград»