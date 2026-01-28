Гендиректор орловского ООО возместил ущерб на 35 миллионов

После этого уголовное дело прекратили.

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждалось по 1 части статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Фигурантом выступал генеральный директор общества с ограниченной ответственностью. Известно, что оно занимается «электромонтажной деятельностью».

Орловец привлекался к уголовной ответственности за подобное деяние впервые. Поэтому он счёл лучшим вариантом возместить ущерб, нанесённый государству, и погасить задолженность в виде самой недоимки, а также пеней и штрафа. Общая сумма потянула примерно на 35 миллионов рублей.

В соответствии с действующим законодательством, после этого дело было прекращено.

Как рассказали в ведомстве, уклонение происходило в налоговые периоды с 2020 по 2022 годы. Орловец создал схему искусственного документооборота для «неправомерного заявления вычетов по налогу на добавленную стоимость и включения в состав расходов по налогу на прибыль затрат по операциям с четрьмя организациями».

В итоге компания уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, а также страховых взносов.

Дело возбуждалось на основании результатов деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области, а также материалов регионального управления ФНС России.

ИА «Орелград»