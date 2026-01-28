Орловцев позвали на флешмоб «Это он – мой защитник!»

Акция будет посвящена Дню защитника Отечества.

Орловский областной центр народного творчества в период с 7 по 23 февраля 2026 года проведет флешмоб «Это он – мой защитник!», посвященный Дню защитника Отечества. По замыслу организаторов, флешмоб будет способствовать укреплению семейных традиций, ценностей и института семьи в целом посредством искусства фотографии и семейного видео.

Целями и задачами акции заявлены: формирование позитивного образа дедушки, отца, брата как главного защитника Отечества, популяризация праздников, способствующих развитию и укреплению семейных ценностей, способствование формированию патриотических чувств у детей и молодежи.

«Для участия необходимо подать заявку в электронном виде и фото- и видеоработы в период с 7 по 20 февраля 2026 года включительно, – пояснили организаторы. – Фото и видео и участников будут опубликованы в группе «ВКонтакте» Орловского областного центра народного творчества с 21 по 23 февраля 2026 года».

Продолжительность видео не должна превышать 2 минут. Присылая заявки и фотографии детей, участники автоматически разрешают их публикацию в интернете. Предусмотрено три номинации флешмоба. Так, в номинации «Примерь отцовскую фуражку» организаторы примут фото, где участник изображен в отцовской или дедовской солдатской фуражке, пилотке, берете, бескозырке – словом, в форменном головном уборе, в которой они служили или служат.

В номинации «Мой защитник» надо прислать фотографии родных со службы в армии. В номинации «Равнение на мужчин» всем, кто считает себя будущим защитником Отечества, предлагается записать видео о том, как они себя к этому готовят. Например, как делают зарядку или поднимают гири, отжимаются, подтягиваются и т.д. В данной номинации можно принимать участие совместно с папой, братом, дедушкой или другим родственником, который будет выполнять упражнения совместно с ребенком.

Все участники получат дипломы. Но организаторы подчеркивают, что данный флешмоб не является конкурсом. Поэтому в его рамках не предусмотрена работа жюри и выдача дипломов лауреата. Предусмотрены только дипломы участников, которые последние сами смогут скачать по предложенной организаторами ссылке после 25 февраля 2026 года.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»