Орловский губернатор получил меньше писем, чем обычно

Обнародованы данные о работе с обращениями граждан.

Областные власти обнародовали информацию о работе с обращениями граждан, поступившими в администрацию губернатора и правительства Орловской области. Из отчета следует, что всего в 2025 году в адрес главы региона и членов правительства поступило 7446 письменных обращений граждан. Для сравнения: в 2023 году было зарегистрировано 9858 таких обращений, в 2024 году – 9671 обращение. Таким образом, количество писем сократилось примерно на четверть.

«В 2025 году с учетом установленных сроков рассмотрено 5840 письменных обращений, из них 2891 (40,3 процента) поставлены на контроль губернатором Орловской области, его заместителями, руководителями департаментов, – говорится в отчете. – 713 обращений рассмотрено совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований, с выездом на место – 49. Решено положительно 1822 устных и письменных вопросов».

Коллективных обращений в адрес высшего руководства региона в минувшем году поступило 238, или 3,2 процента от общего количества. Для сравнения, в 2024 году поступило 323 коллективных обращения (3,3 процента от общего количества), в 2023 году – 483 (4,9 процента). Жители областного центра традиционно проявили самую заметную активность, направив областным властям 2064 обращения, или 27,7 процента от общего количества. В 2023 году жители Орла писали губернатору и его заместителям 2752 раза, в 2024 году – 2495 раз.

«По социальному составу обратилось за указанный период, в том числе инвалидов по общему заболеванию – 201 человек, многодетных и одиноких матерей – 57, участников боевых действий – 35», – следует из информации администрации губернатора. Наибольшее количество обращений поступило по следующим вопросам: социальная сфера – 4470, или 60 процентов от общего объема обращений; экономика – 1488, или 20 процентов; жилищно-коммунальная сфера – 732, или 9,8 процента; общество и политика – 565, или 7,6 процента.

«Поступившие письменные обращения рассматривались в рамках полномочий должностными лицами и государственными гражданскими служащими Орловской области, при необходимости в соответствии с компетенцией направлялись в органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и территориальные органы федеральных органов исполнительной государственной власти», – подчеркнуто в отчете.

ИА «Орелград»