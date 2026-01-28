Орловцы задолжали администрации за землю

28.1.2026 | 11:29 Закон и порядок, Новости

У нескольких граждан накопились долги по арендной плате.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Данный факт установила прокуратура Глазуновского района. Долг накопился у четверых граждан, арендующих муниципальную землю.

Общая сумма задолженности составила 65 тысяч рублей. Получателем выступала местная районная администрация.

В ведомстве отметили, что фактически ответственные должностные лица не вели работу по взысканию платежей и неустоек. Это являлось нарушением уже со стороны чиновников.

В итоге прокуратура внесла исполняющему обязанности районного главы представление. На данный момент задолженность погашена в полном объёме.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU