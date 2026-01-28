Орловцы задолжали администрации за землю

У нескольких граждан накопились долги по арендной плате.
Данный факт установила прокуратура Глазуновского района. Долг накопился у четверых граждан, арендующих муниципальную землю.
Общая сумма задолженности составила 65 тысяч рублей. Получателем выступала местная районная администрация.
В ведомстве отметили, что фактически ответственные должностные лица не вели работу по взысканию платежей и неустоек. Это являлось нарушением уже со стороны чиновников.
В итоге прокуратура внесла исполняющему обязанности районного главы представление. На данный момент задолженность погашена в полном объёме.
ИА «Орелград»