Стоимость квадратного метра на начальном этапе строительства — от 80 тысяч рублей.

Ищете квартиру, где будет комфортно жить вам и вашим близким? Обратите внимание на жилой комплекс «Поколения»* ГК ОДСК. На этапе строительства действуют привлекательные скидки и акции от застройщика.

Почему «Поколения» — это больше, чем просто жилье?

Жизнь без лишних ожиданий. В районе есть необходимая инфраструктура: магазины, аптеки, поликлиника, школы, детские сады. Кроме того, стартует масштабный проект реновации: благоустроят территорию не просто двора, а всего района, также обновят коммунальную инфраструктуру. В результате формируется пространство, отвечающее самым высоким стандартам комфортной жизни.

Безопасность — на первом месте. Жилой комплекс обеспечит вам спокойствие и защищенность. Территория будет полностью закрыта. Предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение.

Пространство для отдыха и активности. Во дворе ЖК «Поколения» каждый найдет занятие по душе. Дети будут в восторге от возрастных игровых площадок с безопасным прорезиненным покрытием, которое снижает риск травм. Взрослые смогут отдохнуть в уютных зонах с книгой. Для занятий спортом созданы специальные площадки, подходящие для любого уровня подготовки.

Отделка — на ваш выбор. Вы сами определяете, как будет выглядеть ваша квартира после получения ключей. Доступно четыре варианта отделки. Базовый — для тех, кто планирует создать интерьер с нуля. Стандарт — квартира готова к заезду, нужно только расставить мебель. «Комфорт» (светлый или темный вариант) — почти дизайнерский ремонт, который легко адаптировать под свой стиль.

Хотите узнать больше, задайте вопросы по телефону 99‑94‑10, или посетите офисы продаж ГК ОДСК. Сделайте шаг к дому, где начнется история вашей семьи!

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – ПАО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ». ИНН 5751005940.

*Застройщик ООО “СЗ “Орелстрой-6”, ИНН 5751065191. Квартира с ценой от 80 000 рублей за м2 находится в ЖК “Поколения” общей площадью 60,4 м2 и 61,9 м2 на 2 этаже. Количество квартир ограничено. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Реклама.