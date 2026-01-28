Орловские дороги отремонтировали по суду

Нарушения установила прокуратура.

Так, выяснилось, что в плохом состоянии находится участок дороги «Ливны – Здоровец», которая входит в состав межмуниципальной трассы «Ливны – Русский Брод — Верховье». Покрытие не соответствовало требованиям закона. «Проезжая часть дороги была поражена ямочностью, на ней образовались трещины и волна», – рассказали в ведомстве.

Также в ненадлежащем состоянии находились отдельные участки трассы «Ливны – Красная Заря». Дорожное полотно было разрушено. На проезжей части имелись выбоины. Горизонтальная разметка отсутствовала.

Проверки проводила Ливенская межрайонная прокуратура. Ведомство внесло представления об устранении нарушений ответственным лицам — главам «Орёлгосзаказчика» и «Дорожной службы».

«Нарушения были устранены», – указали в органе надзора.

ИА «Орелград»