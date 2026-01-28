Стали известны детали столкновения электрички с иномаркой

Информацию о происшествии на железнодорожном переезде обнародовали окружные власти.

Власти Орловского муниципального округа обнародовали информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 24 января 2026 года на регулируемом железнодорожном переезде 446 км перегона «Глазуновка — Курск-Орел». Сообщается, что там произошло столкновение пригородного поезда поезд № 6334 сообщением Курск — Орел с легковым автомобилем марки Volkswagen.

Предварительно установлено, что поезд следовал в штатном режиме, двигался со скоростью около 80 км/ч. Происшествие произошло на переезде, оборудованном автоматической сигнализацией. Дежурного работника на нем на момент ЧП не было. Столкновение произошло при попытке машины пересечь переезд.

«К счастью, в результате происшествия подвижной состав не сошел с рельсов, – следует из информации администрации Орловского муниципального округа. – Пассажиры и члены локомотивной бригады поезда не пострадали. Информация о состоянии водителя автомобиля уточняется. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы и представители железной дороги для проведения осмотра, обеспечения безопасности движения и выяснения всех обстоятельств случившегося».

В связи с происшествием администрация Орловского муниципального округа призвала всех участников дорожного движения к строгому соблюдению правил пересечения железнодорожных путей. Власти напомнили о необходимости неукоснительно следовать сигналам автоматической переездной сигнализации и убеждаться в отсутствии приближающегося состава.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на железнодорожных переездах Орловской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли. Всего на территории региона эксплуатируются 77 железнодорожных переездов, на которых установлены два комплекса фото- и видеофиксации. Четыре переезда оборудованы противотаранными устройствами, еще четыре – устройствами заграждения пути.

В конце 2025 года вблизи населенного пункта Бастыево переезд на 321 километре был оборудован автоматическим шлагбаумом с табло обратного отсчета времени и комплексом фото- и видеофиксации. В 2026 году планируется оборудовать автоматическим шлагбаумом переезд вблизи села Волково Мценского района.

