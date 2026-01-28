Технопарк «Три точки» могут поддержать 350 миллионами

Сейчас готовится заявка на получение федеральной субсидии.

Её планируется представить в Министерство экономического развития России. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Сегодня в администрации региона состоялась рабочая встреча, посвящённая данному проекту. В ней участвовал Андрей Клычков. Холдинг представляли Холдинг гендиректор ООО «Три точки» Антон Жуков и гендиректор дочерней компании холдинга ООО «Три точки мануфактуринг» Дмитрий Филатов.

Соглашение о создании технопарка подписано в октябре 2025 года. Он должен быть создан на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орёл». Объём планируемых инвестиций — около 888 рублей (с 2026 по 2029 годы).

Производственный комплекс займёт площадь около пяти тысяч квадратных метров. Там будут производить сложную электронику, в первую очередь, для автомобильной отрасли.

Сейчас идёт процесс проектирования и подготовки документации технопарка.

ИА «Орелград»