В Орле крупно оштрафовали гендиректора УК «Умный дом»

10.6.2026 | 11:35 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Причиной стало невнимание к домам, взятым под опеку.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В данном случае имелись в виду два конкретных многоквартирных дома, расположенных в Северном районе. Это здания по Силикатной, 2-Б, и по Московскому шоссе, 158.

Прокуратура установила, что УК «Умный дом» не выполняет свои полномочия по содержанию и ремонту общего имущества домов должным образом. Так, в подвалах скопился мусор, фасады частично разрушились, а порожки у входах в подъезды пришли в ненадлежащее состояние.

Ведомство возбудило административное дело. По итогам его рассмотрения генерального директора управляющей компании оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Напомним, что «Умный дом» привлекает к себе негативное внимание далеко не в первый раз. Так, большие проблемы возникли при подготовке к последнему отопительному сезону.

ИА «Орелград»


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