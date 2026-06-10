В Орле крупно оштрафовали гендиректора УК «Умный дом»

Причиной стало невнимание к домам, взятым под опеку.

В данном случае имелись в виду два конкретных многоквартирных дома, расположенных в Северном районе. Это здания по Силикатной, 2-Б, и по Московскому шоссе, 158.

Прокуратура установила, что УК «Умный дом» не выполняет свои полномочия по содержанию и ремонту общего имущества домов должным образом. Так, в подвалах скопился мусор, фасады частично разрушились, а порожки у входах в подъезды пришли в ненадлежащее состояние.

Ведомство возбудило административное дело. По итогам его рассмотрения генерального директора управляющей компании оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Напомним, что «Умный дом» привлекает к себе негативное внимание далеко не в первый раз. Так, большие проблемы возникли при подготовке к последнему отопительному сезону.

ИА «Орелград»