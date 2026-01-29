Орловец предстанет перед судом за реабилитацию нацизма

29.1.2026 | 16:31 Важное, Криминал, Новости

Также его обвиняют в призывах к терроризму и фейках об армии.

Фото: УМВД по Орловской области

На настоящий момент следствие завершено. Дело передано в суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, фигурант – 24-летний житель Кромского района. Ему вменяются статьи «реабилитация нацизма» (ч. 4 ст. 354.1 УК) и «публичное оправдание терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Также орловца будут судить за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

По версии следствия, в мае 2023-го года гражданин разместил в соцсетях публикации с фейками о российской армии. Также он выложил в интернет публикации, где негативно оценивал День Победы и заявлял о допустимости террористической деятельности.

В орловском управлении СКР уточнили, что орловец ждал суда, находясь в СИЗО. Мужчина признал вину полностью. Дело возбуждалось на основании материалов Управления МВД по нашему региону.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU