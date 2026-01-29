Орловщина оказалась в хвосте Национального туристического рейтинга

29.1.2026 | 15:19 Новости, Экономика

Исследование подводило итоги за 2025 год.

Перечень составил Журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Это произошло уже в одиннадцатый раз. Исследовалась туристическая привлекательность российских регионов.

Как пишет «Интерфакс», субъекты оценивались по 12 критериям. Например, учитывалось количество соответствующих поисковых запросов, средства, затраченные туристами на проживание, количество туристических фирм, объём соответствующих платных услуг, оказанных населению, полученные доходы и многое другое.

Орловщина заняла 71 место из 85 и оказалась в третьей, последней группе регионов (правда ближе к её началу). Из ЦФО ниже нас поставили только Тамбовскую область.

В лидерах страны — Москва, Подмосковье, Краснодарский край. На самых последних местах — Еврейская автономная область, Тува и Ненецкий автономный округ.

