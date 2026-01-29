Учредитель «Строймагистрали» опроверг своё задержание

Как оказалось, СМИ перепутали его с братом.

Сообщение распространил портал «Орловские новости». Дмитрий Тарасов направил туда письмо.

«Я не задерживался правоохранительными органами и не доставлялся (не перевозился) в г. Москву», — указал предприниматель. Также он пояснил, что на момент направления письма находится за пределами нашей страны.

По уточнённым данным, которые опубликовал портал, был задержан не Дмитрий, а его брат, который носит такую же фамилию и является одним из руководителей данной компании.

ИА «Орелград»