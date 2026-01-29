Учредитель «Строймагистрали» опроверг своё задержание

29.1.2026 | 12:01 Закон и порядок, Новости

Как оказалось, СМИ перепутали его с братом.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Сообщение распространил портал «Орловские новости». Дмитрий Тарасов направил туда письмо.

«Я не задерживался правоохранительными органами и не доставлялся (не перевозился) в г. Москву», — указал предприниматель. Также он пояснил, что на момент направления письма находится за пределами нашей страны.

По уточнённым данным, которые опубликовал портал, был задержан не Дмитрий, а его брат, который носит такую же фамилию и является одним из руководителей данной компании.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU