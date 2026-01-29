Клычков высказался по «Бессмертному полку»

29.1.2026 | 12:09 Новости, Общество

В этом году проведение акции не исключается.

Фото: Администрация Орла.

Однако пока вопрос не решён окончательно.

«Надеюсь, в этом году мы вместе с правоохранителями обеспечим его прохождение. Но, безусловно, здесь время все расставит на свои места», – заявил губернатор. Андрей Клычков высказался по теме во время последнего эфира в социальных сетях.

Если в 2026-м акция состоится, то она пройдёт, как обычно, в мае.

Также Андрей Клычков отметил, что одним из достижений ушедшего Года защитника Отечества стало именно возрождение шествий «Бессмертного полка». В 2025-м акция состоялась вновь — впервые после перерыва в несколько лет.

ИА «Орелград»


