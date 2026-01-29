Клычков высказался по «Бессмертному полку»

В этом году проведение акции не исключается.
Однако пока вопрос не решён окончательно.
«Надеюсь, в этом году мы вместе с правоохранителями обеспечим его прохождение. Но, безусловно, здесь время все расставит на свои места», – заявил губернатор. Андрей Клычков высказался по теме во время последнего эфира в социальных сетях.
Если в 2026-м акция состоится, то она пройдёт, как обычно, в мае.
Также Андрей Клычков отметил, что одним из достижений ушедшего Года защитника Отечества стало именно возрождение шествий «Бессмертного полка». В 2025-м акция состоялась вновь — впервые после перерыва в несколько лет.
ИА «Орелград»