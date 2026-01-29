Губернатор Орловской области призвал не сеять неоправданные ожидания

Клычков вернулся к теме элементов взрывного устройства, найденных в Орле.

Губернатор на совещании с главами муниципальных образований 29 января подчеркнул, что проводить какую-то информационную короткую кампанию недостаточно.

«Мы работаем сейчас и согласовываем с федеральными органами приезд специалистов и техники, чтобы завершить работы по демонтажу элементов взрывного устройства. Но нужно максимально четко информировать людей. Не допускать информацию, которая может привести к неправильному пониманию ситуации. Поэтому я прошу еще раз город определить по территориям, по адресам, по людям, по возможным сценариям действия, которые будут. Когда приедут специалисты, будет четко понятен алгоритм. Потому что, получается, делаете один шаг, люди начинают беспокоиться, а в итоге проходит время и повода для этих шагов никаких не было. Не сейте на пустом месте неоправданные ожидания».

Решения должны быть согласованы с департаментом региональной безопасности и замом по безопасности, подчеркнул Андрей Клычков. Никакой самостоятельности здесь абсолютно нельзя допускать, уточнил губернатор.

Напомним, на минувших выходных «элементы взрывного устройства» были обнаружены в одном из СНТ в районе Веселой слободы. Жители этой части города были уведомлены о необходимости собрать минимальный набор вещей и быть готовыми покинуть дома и квартиры. Изменили режим работы образовательные учреждения. КУ ОО «Организатор перевозок» уведомил о прекращении движения по ряду улиц с 28 января до 3 февраля. Позже эту информацию удалили, а администрация Орла назвала ее фейком. Сам Клычков сообщал, что основная часть оперативных мероприятий запланирована на среду-четверг. Судя по последним комментариям губернатора, работы в активную фазу не перешли.

ИА “Орелград”