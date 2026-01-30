К системе ухода за пожилыми гражданами возникли вопросы

Областная КСП раскрыла данные о результатах проведенной проверки.

Проверка коснулась целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании. Как пояснили в региональной Контрольно-счетной палате, система выстраивается в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Проверка затронула департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, а также центры соцобслуживания населения Советского и Железнодорожного районов города Орла, Орловского муниципального округа. КСП выявила расхождения: значение целевого показателя по созданию системы долговременного ухода, установленное госпрограммой «Социальная поддержка граждан в Орловской области», отличается от показателя, установленного соглашением между Минтруда РФ и правительством Орловской области. Это не соответствует требованиям к содержанию государственных программ, считают аудиторы.

Также установлено, что департамент заключил с подведомственными ему бюджетными учреждениями (поставщиками социальных услуг – участниками системы долговременного ухода) на 2024 год соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий. Но последние были предоставлены «при отсутствии расчета-обоснования размера субсидии, без учета плановой численности граждан, получающих услуги по системе долговременного ухода в конкретном учреждении, и без применения единого финансового норматива».

«Нормативные правовые или локальные акты, определяющие алгоритм и формулы расчета размера предоставляемой субсидии учреждению, департаментом не разработаны, – отмечено в отчете КСП. – В заключенных с бюджетными учреждениями соглашениях не определены цели предоставления субсидии, направления расходов, сроки перечисления субсидии в соответствии с «дорожной картой», а также конкретные значения результатов предоставления субсидии».

Соглашениями не определены целевые показатели по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, что, по мнению аудиторов, «исключает возможность контроля в целях оценки эффективности труда работников при решении вопроса об их материальном стимулировании». Положениями о премировании работников учреждений соцзащиты тоже не установлены конкретные критерии оценки эффективности системы долговременного ухода,

«Соответственно в отсутствие надлежащего правового регулирования порядка и критериев оценки эффективности выполнения возложенных задач в бюджетных учреждениях начисление ежемесячных премий помощникам по уходу осуществлено без согласования с департаментом, без оценки количественных, качественных результатов труда и интенсивности, что не отвечает целям стимулирующих выплат».

Вопросы к центрам соцобслуживания возникли и по поводу того, что они, при отсутствии заключенных с департаментом соглашений о предоставлении субсидий и утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, все-таки приняли на себя финансовые обязательства до 31 декабря 2025 года при продлении срока действия срочных трудовых договоров, заключенных с помощниками по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами. А по отдельным учреждениям обязательства приняты и вовсе до 31 декабря 2027 года.

«Отдельные показатели, утвержденные «дорожной картой», по системе долговременного ухода департаментом не исполнены», – резюмируют в КСП.

