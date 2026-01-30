В Ливнах задержали более 20 «беглецов»

Задержанные пытались скрыться от следствия и суда.

Врио начальника МО МВД России «Ливенский» Алексей Горностаев выступил на 51- заседании Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва. Он доложил о результатах оперативно-служебной деятельности на территории города Ливны за 2025 год. «Отчет, содержащий информацию о результатах борьбы с преступностью, охране порядка и принимаемых мерах, народные избранники единогласно приняли к сведению», – сообщатся на сайте городской администрации.

Согласно отчету в Ливнах в 2025 году было задержано 22 гражданина, скрывавшихся от следствия, дознания и суда. Также было установлено местонахождение трех граждан, числившихся без вести пропавшими. Из документа следует, что всего за 2025 год в МО МВД России «Ливенский» поступило 10 128 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. По результатам их рассмотрения было возбуждено 474 уголовных дела.

Согласно статистическим данным, общее число зарегистрированных в городе преступлений в 2025 году составило 438. В их структуре 67,8 процента приходится на преступления против собственности, 11,7 процента составляют преступные посягательства против личности, 4,2 процента – это преступления экономической направленности, 3,5 процента приходится на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

За 2025 год в Ливнах немного снизилось количество особо тяжких преступлений – 15 против 17 годом ранее, также уменьшилось количество преступлений против личности – 66 против 69 годом ранее. Подсчитала полиция и то, что в городе в минувшем году было совершено 135 краж, из них лишь пять краж были совершены из квартир и частных домовладений. Также было зарегистрировано три убийства и три факта причинения тяжкого вреда здоровью, все эти преступления были раскрыты.

«За 2025 год в общественных местах совершенно 161 преступление, из них на улицах – 79 преступлений, – говорится в отчете ОМВД «Ливенский». – Силами сотрудников МО во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 185 преступлений, раскрыто 16 преступлений из числа нераскрытых преступлений прошлых лет. Сотрудниками подразделения ОЭБ и ПК было выявлено 15 преступлений экономической направленности, к категории тяжких относится 13 преступлений. Зарегистрировано два факта сбыта поддельных денежных купюр».

ИА «Орелград»