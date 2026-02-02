Орловцам напомнили о порогах температур при посещении школ

2.2.2026 | 16:54 Новости, Образование

Их установил Департамент образования Орловской области.

Фото: Администрация Орла (иллюстративное)

Речь идёт о конкретных показателях, установленных для сельской местности нашего региона. Если ртуть в градуснике опускается ниже, то посещение детсада или школы становится необязательным.

Показатели напомнили в Администрации Орловского муниципального округа.

Температурные пороги для пропуска занятий:

  • для дошкольных учреждений — ниже минус 25 градусов по Цельсию,
  • с 1 по 4 классы школ — ниже минус 20 градусов при наличии ветра либо ниже минус 23 градусов при отсутствии ветра,
  • с 5 по 9 классы — ниже минус 22 градусов при наличии ветра либо ниже минус 25 градусов при отсутствии ветра,
  • с 10 по 11 классы — ниже минус 27 градусов при наличии ветра либо ниже минус 30 градусов при отсутствии ветра.

Решение об «актированных» днях принимается администрацией каждого учебного заведения в индивидуальном порядке. Однако родители имеют собственное право не отправлять ребёнка в школу при соответствующих температурах.

В свою очередь, если ученик пришёл в школу даже при повышенном морозе, учителя обязаны провести занятия. После завершения учебного дня классный руководитель обеспечивает безопасную доставку школьников до их домов либо передаёт детей непосредственно родителям.

