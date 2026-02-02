В Орле обсудили реконструкцию стадиона «Динамо»

По словам губернатора Андрея Клычкова, в мероприятии принимали участие директор ООО «Лайт Девелопмент»  Александр Спасов и заместитель директора по развитию компании Руслан Савин.

«Обсудили подготовку проекта реконструкции стадиона «Динамо» в городе Орле. Договорились приступить к разработке концепции, которая предусматривает строительство спортивных объектов, объектов жилого и нежилого назначения», – написал губернатор в соцсетях.

Глава региона заверил, что проект будет обсуждаться с жителями и экспертами.

Напомним в октябре 2025 года подписано соглашение о сотрудничестве с обществом «Динамо». Также отметим, что председатель Орловского областного отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Юрий Савенков в сентябре 2025 года стал замгубернатора по безопасности.

