В Орле обсудили реконструкцию стадиона «Динамо»

Строительство спортивных объектов, объектов жилого и нежилого назначения.

По словам губернатора Андрея Клычкова, в мероприятии принимали участие директор ООО «Лайт Девелопмент» Александр Спасов и заместитель директора по развитию компании Руслан Савин.

«Обсудили подготовку проекта реконструкции стадиона «Динамо» в городе Орле. Договорились приступить к разработке концепции, которая предусматривает строительство спортивных объектов, объектов жилого и нежилого назначения», – написал губернатор в соцсетях.

Глава региона заверил, что проект будет обсуждаться с жителями и экспертами.

Напомним в октябре 2025 года подписано соглашение о сотрудничестве с обществом «Динамо». Также отметим, что председатель Орловского областного отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Юрий Савенков в сентябре 2025 года стал замгубернатора по безопасности.

ИА “Орелград”