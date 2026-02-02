Орловский бензин оказался не слишком доступным

Орловщина — на 70-м месте из 85 в соответствующем рейтинге.

Исследование подготовило «РИА Рейтинг» и опубликовало «РИА Новости». Составители опирались на данные официальной статистики на декабрь 2025-го (и декабрь 2024-го).

Выяснилось, что в последнем месяце минувшего года среднестатистический орловец мог купить на свою зарплату 909 литров бензина марки АИ-92.

Его средняя стоимость в нашем регионе составила 60 рублей и 2 копейки за литр. За год показатель вырос на 10,5%.

Из регионов ЦФО ниже Орловской оказались Костромская, Тамбовская и Ивановская области. Первые места заняли Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО. Последние — Чечня, Дагестан и Ингушетия.

ИА «Орелград»