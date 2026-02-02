Орловский бензин оказался не слишком доступным

2.2.2026 | 17:03 Новости, Транспорт

Орловщина — на 70-м месте из 85 в соответствующем рейтинге.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Исследование подготовило «РИА Рейтинг» и опубликовало «РИА Новости». Составители опирались на данные официальной статистики на декабрь 2025-го (и декабрь 2024-го).

Выяснилось, что в последнем месяце минувшего года среднестатистический орловец мог купить на свою зарплату 909 литров бензина марки АИ-92.

Его средняя стоимость в нашем регионе составила 60 рублей и 2 копейки за литр. За год показатель вырос на 10,5%.

Из регионов ЦФО ниже Орловской оказались Костромская, Тамбовская и Ивановская области. Первые места заняли Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО. Последние — Чечня, Дагестан и Ингушетия.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU