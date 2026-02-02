Орловцев вынудили заплатить повышенные взносы на капремонт

Спор дошел до судебного разбирательства.

Прецедентное дело в рамках гражданского судопроизводства рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Он обязал собственников многоквартирного дома устранить препятствия в проведении капитального ремонта. Как следует из информации пресс-службы суда, исковое заявление подала некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Она просила об устранении препятствий.

«Как следует из материалов дела, в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса РФ региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов, – сообщили в суде. – Многоквартирный дом в селе Паньково Новодеревеньковского района был включен в список домов, подлежащих комплексному капитальному ремонту».

Также была утверждена предельная стоимость капитального ремонта, однако ее, по расчетам истца, не хватает для выполнения всех необходимых работ по указанному дому. Напомним, что размер взноса на капремонт ежегодно устанавливается правительством Орловской области. Но закон разрешает собственникам общего имущества в многоквартирном доме платить повышенные взносы. Для этого необходимо соответствующее решение общего собрания собственников.

В данном случае такой вопрос вносился в повестку дня. Однако местные жители приняли решение об отказе по оплате взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса, установленного правительством Орловской области. После этого регоператор обратился в суд с иском и потребовал обязать собственников устранить препятствия в проведении капитального ремонта. По мнению истца, сделать это можно, обязав жильцов принять решение о повышенной оплате взноса на капремонт.

Регоператор предлагал и альтернативный вариант – исключить из программы капитального ремонта отдельные виды запланированных работ. Суд решил спор в пользу регоператора, требования которого он счел «законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку все установленные нормативными правовыми актами условия для проведения капитального ремонта общего имущества были соблюдены».

«Представитель ответчиков – собственников многоквартирного дома в судебном заседании исковые требования признала. Указала, что вопрос об оплате повышенного взноса решен, возражений по данным требованиям собственники не имеют. Решение суда в законную силу не вступило», – добавили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда.

