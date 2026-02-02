Около сотни орловских полицейских получили награды

Большинство сотрудников органов внутренних дел в истекшем году работали добросовестно.

Как уже рассказывал «Орелград», начальник регионального УМВД Андрей Токарев выступил на заседании Орловского облсовета народных депутатов. Он представил доклад о деятельности за 2025 год. Из доклада следует, что большинство сотрудников органов внутренних дел Орловской области в минувшем году работали добросовестно.

За достигнутые успехи в службе, за мужество и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей 84 сотрудника награждены государственными и ведомственными наградами. Еще 16 сотрудникам были присвоены, тоже в порядке поощрения, специальные звания на одну ступень выше предусмотренных по замещаемой должности. Более 60 сотрудников в прошлом году были поощрены губернатором Орловской области и областным Советом народных депутатов.

«В целом деятельность сотрудников полиции оставалась востребованной у населения области. В течение 2025 года в органы внутренних дел поступило и было рассмотрено почти 147 тысяч заявлений и сообщений граждан. На 70 процентов чаще граждане пользовались возможностью обращения через официальный сайт, в 2 раза больше поступило звонков на «телефон доверия», – отметил Андрей Токарев.

По его словам, в 2025 году деятельность органов и подразделений внутренних дел Орловской области была направлена на решение задач поддержания стабильности общественно-политической обстановки в условиях продолжающегося проведения специальной военной операции, противодействия экстремистской деятельности, незаконному обороту оружия и наркотиков, усиления контроля за соблюдением миграционного законодательства, активизации работы по профилактике правонарушений, особенно в молодежно-подростковой среде…

Наиболее актуальные вопросы правоохранительной деятельности и обеспечения общественной, личной и имущественной безопасности граждан в 2025 году рассматривались в рамках работы координационных совещаний при губернаторе и прокуроре области, на заседаниях оперативных штабов и межведомственных комиссий. Самыми значимыми из них в прошлом году стали вопросы обеспечения правопорядка в период подготовки и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в единый день голосования.

Кроме того, совместными усилиями вырабатывались дополнительные меры по противодействию киберпреступлениям, повышению эффективности борьбы с коррупцией, нейтрализации угроз в миграционной сфере, предупреждению подростковой преступности, организации профилактической и социальной работы в отношении участников СВО. Лава УМВД также напомнил, что указом президента Российской Федерации от 14 ноября 2025 года утверждена «Стратегия повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«В текущем году необходимо с учетом положений Стратегии внести существенные коррективы в государственные и муниципальные программы. Проработать механизмы использования возможностей народных дружин, бизнес-структур, образовательных организаций и других форм общественности в решении вопросов обеспечения безопасности дорожного движения», – пояснил Андрей Токарев.

ИА “Орелград”