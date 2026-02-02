Орловское хозяйство оштрафовали на четверть миллиона

Причиной стали нарушения, выявленные Россельхознадзором.

Административные меры применили к АО ОПХ «Красная звезда», которое находится в Орловском муниципальном округе.

Внеплановая выездная проверка прошла в январе. Орловское управление ведомства провело её по требованию прокуратуры.

В свою очередь, перед этим ветеринарная служба области установила, что с территории хозяйства вывезли всё поголовье крупного рогатого скота – без электронных сопроводительных документов. Они требовались, чтобы подтвердить, что животные не являются переносчиками опасных заболеваний.

Как уточняет ведомство, на 1 января 2025 года в хозяйстве числилось около 250 голов крупного рогатого скота.

Проверка подтвердила информацию. На предприятии находились только две коровы — истощённые, с нарывами на суставах. Животных оставили без воды, а также без источников тепла (хотя температура составляла до минус 20 градусов).

Кроме того, на одной из ферм содержались три особи свиней — тоже с грубыми нарушениями. Животные не были идентифицированы и учтены. Свиней не вакцинировали от болезней. При этом их выгуливали прямо на открытой площадке.

Кроме того, инспекторы выявили ряд нарушений ветеринарных правил, связанных с биологическими отходами. Некоторые из них лежали прямо на земле. При этом в хозяйстве имелся крематор. Однако ведомство выяснило, что он не использовался (хотя официально в 2025 году здесь якобы сожгли 40 трупов крупного рогатого скота).

В итоге юрлицо оштрафовали на 250 тысяч рублей по административной статье (10.8 КоАП РФ, часть 3). Как указали в Россельхознадзоре, наказание могло быть и серьёзнее. Также хозяйству выдано предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»