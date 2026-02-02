В Орле завершили подготовку к созданию 2-й нитки коллектора

Коммунальное сооружение пройдёт по Правому берегу реки Оки.

На данный момент подготовительные работы завершены. Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

В рамках второго этапа самотечный канализационный коллектор протянут от камер гашения, расположенных в районе улицы Молодёжной, до камеры КНС №8. Она принимает сточные воды из Советского и Заводского районов Орла, частично — из Железнодорожного района и из посёлков Орловского муниципального округа.

Протяжённость коллектора составит 2,5 километра. Диаметр труб – 1,5 метра.

Строительство ведётся по региональному проекту «Жильё» и национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Срок реализации — до 7 декабря 2027 года.

Подрядчиком выступает ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». К настоящему моменту компания завершила подготовку — обустроила строительный городок, разметила трассу коллектора, выполнила временное подключение к инженерным сетям. Также на площадку доставлено 500 погонных метров труб. Ведутся земляные работы для обустройства колодцев и траншей.

За работой подрядчика следит ФБУ «Росстройконтроль».

