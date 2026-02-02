В Орле снова пройдёт Сретенский арт-фестиваль

Мероприятие проводит община Троице-Васильевского храма.
В минувшем году оно проводилось в первый раз.
Праздник искусства и веры организуют, в том числе, с целью сбора средств на дальнейшую реставрацию храма. Фестиваль состоится 14 и 15 февраля.
Мероприятия будут проходить непосредственно в храме (на улице Васильевской, 20/22), с восьми утра до 16 часов 45 минут.
В программе:
- открытие выставки работ орловских фотохудожников «Дорога к храму»,
- выступление приходского хора,
- конкурс духовных псалмов «Восславим нашего Творца!»,
- театральный перформанс,
- показ спектакля «Княжна» (от театра «Фавор»),
- показ фильма о Александре Невском,
- мастер-класс «Храмы России» (от Орловского музея изобразительных искусств),
- другие мастер-классы (по иконописи, пению псалмов, созданию настольного театра),
- лекция «История одного экспоната» (музея Орловской епархии),
- другие лекции об искусстве и православии.
Также для всех желающих будет работать Сретенская ярмарка, где можно будет приобрести авторские рукодельные изделия, и фуд-корт с чаем и выпечкой.
Вход свободный. Те, кто хочет стать участниками фестиваля, могут обратиться к организаторам по телефону 8(920) 812 5622 и по почте esfirsot@yandex.ru.
Информацию сообщили в Орловской митрополии.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»