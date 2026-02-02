Прокуратура проверила температуру в школе №10 Орла

Ранее в интернете появилась тревожная информация.

Сообщалось, что в учебном заведении есть проблемы с отоплением. В школу прибыла инспекция.

Как сообщают «Вести-Орёл», зампрокурора Заводского района Андрей Корнеев установил, что в помещениях четвёртого этажа температура соответствует норме, однако влажность ниже показателей, установленных санитарными правилами. Надзорное ведомство выдаст школе соответствующее предписание об устранении нарушений.

В свою очередь, директор Ирина Жадушкина подчеркнула, что жалобы на холод от родителей и учеников не поступали. «Температура не опускается ниже 18 градусов», – сообщает СМИ.

Напомним, ранее орловцам напомнили о порогах температур, после которых посещение детсадов и школ становится необязательным.

