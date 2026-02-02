Скончалась заведующая музеем И. А. Бунина Елена Аркатова

2.2.2026 | 18:30 Новости, Общество

Коллеги выражают соболезнования родным и близким.

Фото: департамент культуры Орловской области

Департамент культуры Орловской области подчеркивает значительный вклад Елены Григорьевны в деятельность музейного объединения. Она запомнилась коллегам и публике яркими выступлениями на научных конференциях, увлекательными публикациями в местных изданиях, содержательными лекциями. Коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

В память о Елене Григорьевне вспоминают слова Ивана Бунина: «Венец каждой человеческой жизни есть память о ней».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU