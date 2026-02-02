Скончалась заведующая музеем И. А. Бунина Елена Аркатова

Коллеги выражают соболезнования родным и близким.

Департамент культуры Орловской области подчеркивает значительный вклад Елены Григорьевны в деятельность музейного объединения. Она запомнилась коллегам и публике яркими выступлениями на научных конференциях, увлекательными публикациями в местных изданиях, содержательными лекциями. Коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

В память о Елене Григорьевне вспоминают слова Ивана Бунина: «Венец каждой человеческой жизни есть память о ней».

ИА “Орелград”