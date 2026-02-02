В Орле возбудят дело по дому, который затапливает 15 лет

Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Здание находится на Маринченко, 8. О его проблемах стало известно из СМИ и соцсетей.

Сейчас в орловском управлении ведомства организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю областного подразделения Александру Полшакову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Дом построен в 1967-м году. Утверждается, что уже около 15 лет жилые помещения затапливает. Причина — ветхое состояние кровли, а также балконных перекрытий.

Такая ситуация приводит к образованию сырости и плесени, а также к замыканиям электропроводки. Капитальный ремонт дома запланирован только на 2027–2029 годы.

ИА «Орелград»