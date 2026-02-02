Орловцы выйдут на юбилейную «Пробежку при храме» несмотря на мороз

Оригинальное мероприятие состоится 5 февраля.

В этот день спортивному проекту Орловской митрополии исполнится год. За это время его участники пробежали около 100 километров и посетили около 10 храмов Орла.

Проект стал точкой притяжения для самых разных людей, а для кого-то — первым шагом к участию в церковной жизни.

5 февраля орловцев приглашают в храм Матроны Московской (на Раздольной, 76), где зародилась эта традиция. Сбор назначен на 19 часов. Молебен состоится в 19:15, забег — в 19:30. Понадобится предварительная регистрация.

Участники смогут выбрать комфортную дистанцию – 2, 5 или 7 километров с разным темпом. Также в программе – праздничное чаепитие и розыгрыш призов. Будут доступны помещения для переодевания и хранения личных вещей.

Возрастное ограничение: 12+

