В Орле ждут казаков из России и Беларуси

Регион примет традиционный казачий фестиваль.

В Орловской области в период со 2 февраля по 31 мая 2026 года пройдет IV Межрегиональный фестиваль «Орловская казачья вольница». Как сообщили в Орловском областном центре народного творчества, церемония награждения и заключительный гала-концерт состоятся 31 мая 2026 года в рамках XXVI Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы». Участники будут оцениваться в четырех возрастных категориях: от 9 до 12 лет; от 13 до 17 лет; от 18 до 35 лет; 35 +. Номинации: «Казачий танец» и «Вокал».

Заявки организаторы будут принимать до 12 апреля 2026 года включительно в электронном формате. Для этого надо заполнить специальную форму на сайте областного центра народного творчества. В фестивале могут принять участие представители казачьих коллективов из всех регионов и Республики Беларусь. Приглашаются творческие коллективы (хоры, ансамбли, малые формы), отдельные исполнители от казачьих хуторских и городских обществ, творческие казачьи семьи, а также любительские коллективы, репертуар которых отражает казачью культуру России и Беларуси.

На фестивале будут представлены все вокальные и хореографические жанры. Например, сразиться в номинации «Казачий танец» смогут танцевальные коллективы, солисты, дуэты и другие малые ансамблевые формы. В номинации «Вокал» посоревнуются хоры (от 12 человек), вокальные ансамбли (от 3 до 12 человек), дуэты и солисты. В данной номинации отдельно оцениваются сольные исполнители и коллективы.

В конкурсный репертуар разрешено включать казачьи песни и авторские произведения. Общая продолжительность номера не должна превышать 5 минут. При этом творческим коллективам надо исполнить два разнохарактерных произведения под аккомпанемент или a’cappella. Солисты и дуэты исполняют по одному произведению – a’cappella или с сопровождением. В программу конкурсного выступления организаторы рекомендуют включить фрагменты традиционных, народных, календарных, семейно-бытовых обрядов, народные игры, характерные для местной народно-певческой культуры.

Особое внимание жюри уделит качеству исполнения протяжных, лирических, свадебных и обрядовых песен. Причем участникам настоятельно рекомендуют обратить внимание на точное следование народным исполнительским традициям (диалект, манера исполнения, сольное выполнение запевов, наличие и характер звучания подголоска и т.д.). В программе могут быть использованы произведения, отражающие самобытную традиционную казачью культуру, а также произведения на казачью тематику современных авторов и авторов-исполнителей. Лауреаты фестиваля получат дипломы.

ИА “Орелград”