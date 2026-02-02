Врачи вывели орловчанку из гипогликемической комы

О случае рассказали в Орловской областной клинической больнице.

Женщина не отвечала на телефонные звонки родственников. В связи с этим они обратились в службу спасения. Бригада «Скорой помощи», прибыв на вызов, обнаружила, что орловчанка лежит на полу без сознания.

Медики определили, что причиной является критический низкий уровень сахара в крови.

«Ситуация была крайне опасной — счёт шёл буквально на минуты: без поступления глюкозы клетки головного мозга начинают погибать… К сожалению, запущенный процесс может явиться необратимым для восстановления здоровья и жизни пациента», – пояснили в ООКБ.

Пациентке ввели глюкозу внутривенно. Затем её экстренно доставили в приёмное отделение областной клинической больницы.

В отделении реанимации мультидисциплинарная бригада врачей учреждения предприняла полноценные и комплексные мероприятия для спасения женщины. Усилия увенчались успехом.

В настоящий момент орловчанка выписана домой – в удовлетворительном и компенсированном состоянии. Однако пока она останется под наблюдением эндокринолога поликлиники.

