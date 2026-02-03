Главу МУПа оштрафовали по требованию прокуратуры

Нарушения выявили в Новодеревеньковском районе Орловской области.

В местной деревне Гоголь население не обеспечивалось холодной водой должным образом. МУП «Комхоз» должно было организовать подвоз воды, но не делало этого.

Директору муниципального предприятия внесли представление. Нарушения были устранены.

Также прокуратура добилась перерасчёта платы за соответствующую услугу.

Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурор возбудил административное дело в отношении директора МУПа. По результатам его рассмотрения главу муниципального предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»