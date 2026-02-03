Питание школьников и больных стало подлиннее

Доля фальсифицированных продуктов в учреждениях образования и здравоохранения снизилась.

Об этом глава Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный рассказал в интервью телеканалу «Первый областной».

«Львиную долю нашего внимания мы уделяем учреждениям социального назначения. Это детские сады, школы, больницы, куда поставляются продукты питания. Анализ статистики и отбора проб в течении ряда лет показал, что у нас в Орловской области имеется положительная динамика по снижению фальсифицированных продуктов питания, поставляемых в эти учреждения.

Прошлый год показал 4%. Несколько лет назад фальсификация достигала до 30%», – поделился Евгений Чёрный.

ИА «Орелград»