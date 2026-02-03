Каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой полностью погасил кредит

В 2024 году ее закрывал лишь каждый десятый.

В 2025 каждый второй заемщик регулярно вносил частично‑досрочные платежи. В сравнении с 2024 выросли средняя сумма и частота пополнений. Более 54 % заемщиков гасили ипотеку в среднем в пять раз быстрее графика. Такова статистика ВТБ.

Досрочное погашение рыночной ипотеки — тактический ответ на ее высокую стоимость, прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Также на досрочное погашение повлияло рефинансирование — интерес к нему растет со второй половины 2025 года.

Напротив, среди заемщиков по госпрограммам доля вносивших дополнительные платежи сократилась с 46 % до 29 %. Показатель полного досрочного погашения почти сошел на нет. Льготные программы позволяют клиентам не торопиться с погашением и направлять свободные средства на вклады или иные инвестиции, отметил Алексей Охорзин.

В 2026 году при снижении ключевой ставки ожидается рост доступности рыночной ипотеки. Возможен паритет между госпрограммами и рыночной ипотекой в структуре продаж.

Напомним, в нашей области объем выданных ипотечных кредитов в 2025 году вырос на 35,5%, если сравнивать с 2024. Это десятый результат в рамках всей страны. Однако эксперты отметили, что в случае Орловщины (а также еще нескольких регионов) такой рост вызван «эффектом низкой базы (изначально невысоким спросом и низкими темпами строительства)».

ИА “Орелград”