Скончался Заслуженный врач России Михаил Казначеев

3.2.2026 | 18:28 Новости, Общество

Об этом сообщил департамент здравоохранения Орловской области.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Михаил Юрьевич Казначеев посвятил медицине более 25 лет. Его профессиональный путь начался с должности фельдшера скорой помощи. Стал хирургом высшей категории в Орловской областной клинической больнице. Возглавлял БУЗ ОО «Нарышкинская ЦРБ». С 2007 года — главный специалист (хирург) лечебно‑профилактической работы департамента здравоохранения и социального развития Орловской области. Параллельно работал хирургом в областном центре медицины катастроф ООКБ. Михаил Казначеев добровольно участвовал в СВО, где до демобилизации служил начальником передвижного медпункта.

Коллеги отмечают его профессионализм, отзывчивость и активную гражданскую позицию. Департамент здравоохранения выражает соболезнования родным и близким Михаила Казначеева.

Прощание состоится 4 февраля в актовом зале Орловской областной клинической больницы. Похороны пройдут на Наугорском кладбище в 13:00.

ИА “Орелград”


