Мишустин пообещал вернуться на «Титаник»

Однако только после окончания строительства.

Премьер-министр России сделал соответствующее заявление в Государственной Думе на встрече с депутатами фракции КПРФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вот когда достроит больницу господин Клычков, мы договоримся о том, что мы обязательно поедем с визитом. Это очень важный проект, и просил бы и партию в том числе посмотреть, что можно ещё сделать для того, чтобы дисциплина связанная была с ее реализацией», – заявил премьер, обращаясь к лидеру КПРФ, почётному гражданину Орла и Орловщины Геннадию Зюганову.

Напомним, Михаил Мишустин уже посещал Орёл — и, в первую очередь, именно ради недостроенного медцентра областной больницы на бульваре Победы. Визит состоялся осенью 2021 года.

ИА «Орелград»