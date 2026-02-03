Эксперты считают, что фондовый рынок сохраняет потенциал роста

Банк ВТБ и Школа финансов НИУ ВШЭ провели совместное исследование.

Проанализировав результаты опроса 114 топ‑менеджеров из 12 отраслей, пришли к выводу: российский фондовый рынок сохраняет потенциал.

Свыше 60 % респондентов считают, что рынок способен расти без притока западного капитала. 50 % участников оптимистичны относительно его перспектив. Среди сдерживающих факторов называли неопределённость правоприменительной практики, сохраняющиеся геополитические риски. Важные условия для роста – улучшение делового климата, укрепление защиты прав инвесторов, а также предсказуемость регулирования и защита прав собственности (респонденты считают их важнее происхождения капитала).

Наибольший скептицизм отмечается у представителей машиностроения и ИТ‑сектора. Активна поддержка управления стоимостью компаний — в металлургии, нефтегазовом секторе, строительстве и недвижимости, химии и электроэнергетике (эти отрасли имеют наибольший опыт публичных размещений).

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук подчеркнул, что фондовый рынок — это не только источник капитала, но и механизм долгосрочного развития компаний.

«Для бизнеса он означает доступ к инвестициям, справедливую рыночную оценку и возможность выстраивать стратегии роста. Одновременно фондовый рынок расширяет инвестиционные возможности для частных инвесторов, особенно в условиях снижения ключевой ставки и постепенного сокращения привлекательности классических депозитных инструментов».

научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подчеркнул, что для реализации потенциала рынка нужны укрепление институтов корпоративного управления, повышение качества защиты прав инвесторов, демонстрация эмитентами стратегий долгосрочного роста.

«Только комплексный подход — сочетание качественной институциональной среды и ответственных корпоративных стратегий — позволит реализовать потенциал российского фондового рынка на полных мощностях», – подчеркнул Ярослав Кузьминов.

Отметим, после периода высоких ставок по вкладам россияне ищут способы сохранить привычную доходность (характерную для 2023–2024 годов). Основные направления перетока средств: фонды денежного рынка, облигационные фонды, рынок облигаций. По последним зафиксирован мощный всплеск в 2025 году. Тенденция совпадает с активизацией корпоративного сектора. Основной драйвер размещений — российские инвесторы. Возвращение иностранного капитала (из дружественных регионов, прежде всего — с Ближнего Востока) рассматривается как дополнение.

ИА “Орелград”