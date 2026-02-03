На Орловщине изменили закон о квотировании рабочих мест для инвалидов

Депутаты Орловского облсовета утвердили поправки сразу в двух чтениях.

Депутаты регионального парламента сразу в двух чтениях утвердили изменения в статью 2 Закона «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области». Дело в том, что с 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 445-ФЗ. Согласно ему численность работников для исчисления квоты определяется исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал без учета работников не только представительств и филиалов работодателя, расположенных в других регионах страны, но и иных обособленных структурных подразделений.

«Кроме того, всем обособленным структурным подразделениям работодателя устанавливается квота для приема на работу инвалидов в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, на территории которых они расположены, исходя из среднесписочной численности работников таких подразделений за предыдущий квартал», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Словом, региональный закон просто привели в соответствие с обновленным федеральным законодательством.

В Орловской области работодатель, у которого трудятся от 36 до 100 человек включительно, обязан создавать или выделять рабочие места для приема на работу инвалидов в размере трех процентов от среднесписочной численности работников. Квота для тех, у кого работает свыше 100 человек, составляет четыре процента.

По состоянию на 1 октября 2025 года в регионе насчитывалось 853 работодателя региона, на которых распространялось законодательство о квотировании рабочих мест для приема инвалидов. Из них 543 работодателя имели квоту в 3 процента. 446 квотируемых работодателей являются организациями с государственным или муниципальным участием, 21 – индивидуальным предпринимателем.

ИА «Орелград»