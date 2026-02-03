В Орловской области ушли на дистант три техникума

А также учатся дома школьники из 143 образовательных организаций.

Губернатор Андрей Клычков в ходе вечернего эфира в соцсетях 2 февраля отметил, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, текущая неделя в Орловской области будет морозной. Принято решение о переводе на дистанционное обучение более 10 тысяч школьников и студентов техникумов — всего 146 образовательных организаций.

В дистанционном режиме работают все школы в следующих районах: Болховский, Верховой, Дмитровский, Ливенский, Малоархангельский, Мценский, Новосильский, Покровский.

Отдельные школы в районах: Должанский (4 школы), Знаменский (1 школа), Кромской (8 школ), Новодеревеньковский (2 школы), Орловский муниципальный округ (12 школ), Троснянский (6 школ), Урицкий (4 школы), Хотынецкий (1 школа), Шаблыкинский (1 школа).

Две региональные школы: Троснянская общеобразовательная школа‑интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, «Созвездие Орла».

Кроме школ, на дистанционное обучение перешли Ливенский строительный техникум, Орловский техникум сферы услуг, Глазуновский сельскохозяйственный техникум.

В комментариях орловцы пишут, что в некоторых школах Орла обстановка тоже не располагает к получению знаний.

«45 школа как то холодно проверьте».

«И 26 школу на температурный режим, сегодня у детей в классе (начальная школа 4А) прогрелось с помощью пушки до +18 только к третьему уроку. класс очень-очень холодный».

«Первый лицей в столовой очень холодно, проверьте пожалуйста».

«Но до школы надо добраться в неотапливаем трамвае. 8 остановок + ждать по 40 минут».

Отметим, решение о переводе учебного процесса на дистанционный режим принимается исключительно руководством образовательного учреждения.

Департамент образования Орловской области ранее сообщил температурные пороги для пропуска занятий:

– Дошкольники — занятия можно пропустить при температуре ниже –25°C.

-1–4 классы — пропуск занятий возможен:

– при температуре –20°C с ветром;

– при температуре –23°C без ветра.

– 5–9 классы — занятия можно не посещать:

– при температуре –22°C с ветром;

– при температуре –25°C без ветра.

– 10–11 классы — пропуск занятий разрешен:

– при температуре –27°C с ветром;

– при температуре–30°C без ветра.

