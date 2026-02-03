Под Орлом ветерана труда осудили за коммерческий подкуп

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщила пресс-служба Ливенского районного суда, фигурантом дела стал заместитель директора АО «Промприбор». Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица). По версии следствия, в течение 2018-2023 годов подсудимый незаконно получал деньги в качестве от директора другого предприятие.

Данное «вознаграждение» следствие и суд квалифицировали как коммерческий подкуп потому, что деньги фигурант получал за совершение действий, входивших в его служебные полномочия. Только коммерсант использовал свое служебное положение для того, чтобы своими действиями принести пользу компании, директор которой его «поощрял». По подсчетам следствия, в общей сложности коммерсант получил почти 615 тысяч рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину не признал. Однако суд, изучив представленные доказательства, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе Ливенского районного суда, при назначении наказания было учтено наличие смягчающих обстоятельств, в том числе: наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, осуществление им ухода за своими пожилыми родителями, страдающими хроническими заболеваниями, наличие наград и грамот, обладание званием «Ветеран труда Орловской области».

Отягчающих вину обстоятельств установлено не было. С учетом всех обстоятельств совершения преступления суд пришел к выводу, что цели уголовного наказания могут быть достигнуты без изоляции подсудимого от общества. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1,3 миллиона рублей и на один год лишили права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением договоров поставки товарно-материальных ценностей в коммерческих организациях. Кроме того, суд конфисковал денежные средства в размере 614 250 рублей, то есть сумму коммерческого подкупа. «Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – подчеркнула пресс-служба Ливенского районного суда.

