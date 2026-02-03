Изменение статуса земель сельхозназначения ужесточили

Соответствующие поправки внесены в региональное законодательство.

По инициативе прокурора Орловской области Алексея Тимошина депутаты Орловского облсовета в первом и во втором чтении приняли поправки в законы о статусе губернатора и областном правительстве. В частности, принятый законодательный акт дополняет полномочия губернатора по направлению законодательных инициатив, предусматривающих перевод земель сельскохозяйственного назначения из одной категории в другую. Напомним, указанные земли имеют особый статус, они должны использоваться строго по целевому назначению, то есть для целей сельского хозяйства.

До последнего времени вопрос о переводе земли из одной категории в другую решался на уровне исполнительной власти. В целом так будет и впредь, однако новшество расширяет полномочия губернатора в этой сфере и включает в процесс парламентариев. Так, согласно поправкам в случае поступления к губернатору предложения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, главе региона отводится не более двух рабочих дней для направления в областной Совет народных депутатов соответствующей законодательной инициативы.

Теперь без депутатского корпуса в данном вопросе не обойтись. Исключение сделано только для земель, расположенных на территории области, но находящихся в федеральной собственности. Новое полномочие в связи с этим делегировано и региональному правительству. Именно оно должно определить профильный департамент, который будет уведомлять депутатов облсовета о планируемых изменениях статуса земли.

«За правительством области закрепляется полномочие по определению органа исполнительной власти специальной компетенции, уполномоченного на информирование областного Совета народных депутатов о дате, способе направления и дате поступления законодательной инициативы, предусматривающей перевод земель сельскохозяйственных угодий в другую категорию. Взаимодействие с Орловским областным Советом народных депутатов будет продолжено», – сообщили по этому поводу в пресс-службе прокуратуры региона.

К слову, в 2025 году сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора в рамках государственного земельного надзора в Орловской области было проконтролировано 49,63 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения и проведено 784 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 12 внеплановых проверок, согласованных с органами прокуратуры.

Всего по результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений земельного законодательства на общей площади 11,9 тысячи га. За прошедший год в Орловской области в сельскохозяйственный оборот было введено свыше 10,48 тысячи га неиспользуемых земель. По фактам выявленных нарушений составлялись протоколы об административных правонарушениях. Виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 1,518 миллиона рублей.

ИА “Орелград”