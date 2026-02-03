За год орловские медработники получили выплату на 1,1 миллиарда

Таковы итоги 2025-го.

Речь идёт о специальной соцвыплате для поддержки медицинских работников нашего региона. Об этом рассказали в Отделении СФР по Орловской области.

Данная мера поддержки существует с 2023-го года. В 2025-м орловские медработники получили эту выплату на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.

Право на неё имеют медики первичного звена здравоохранения, сотрудники центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой медицинской помощи.

Размер выплаты может быть разным. На него влияет категория медработника, объём отработанного времени, а также расположение населённого пункта, где находится учреждение здравоохранения.

При этом медработникам не надо подавать заявление на её получение самостоятельно. Медицинские организации сами формируют соответствующие списки и передают их в Отделение СФР по Орловской области.

Средства перечисляются до последнего дня месяца, в котором поступили реестры.

